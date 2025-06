"Nikada nisam dobila novac od emisije"

Alana je postala popularna kao vesela i duhovita devojčica u emisiji Toddlers & Tiaras na TLC kanalu. Njena harizma brzo je dovela do sopstvenog spin-off šoua, Here Comes Honey Boo Boo. Ipak, tvrdi da nikada nije dobila ni cent od zarade iz tih emisija.