Do venčanja je došlo nakon smrti Ljubičinog oca Radosava, svega 40 dana kasnije. Glavni posrednik udaje Ljubice za Miloša Obrenovića bio je Nikola Milićević Lunjevica koji je pregovore oko udaje završio sa Milanom Obrenovićem, bratom kneza Miloša. Kum na venčanju, koje se održalo u proleće 1804. godine, bio je vožd Karađorđe , stari svat Lazar Mutap, a ručni dever Nikola Milićević Lunjevica.

Nakon udaje, različite političke situacije primoravale su Ljubicu na česte selidbe . Živela je u Brusnici, u kući svog devera Milana. O njenom životu tokom trajanja Prvog srpskog ustanka ima malo podataka. Sa Milošem, koji je godine ustanka uglavnom provodio van kuće, dobila je dvoje dece: sina Petra 1805. godine i ćerku Petriju 1808. Kada je Prvi srpski ustanak propao 1813. godine, Miloš je hteo da je sa decom skloni iz zemlje, međutim ona se odlučno suprotstavila tome: „Živa neću iz svoga zavičaja, a mrtvu me mogu i psi izesti" . Odlučeno je da se sklone u manastir Nikolje, pa u selo Crnuću, gde je Miloš napravio kuću, a gde se danas nalazi muzej.

Kako je kasnije govorio njen sin knez Mihailo , znala je po celu noć da mesi i do 12 proja, i da ih ujutru nosi radnicima na njivu. Tkala je, prala veš, spremala obede i mesila hleb. I kada je kasnije postala gospodarica velikog imanja, nikada nije sela za sto sa muškarcima i svojim mužem, koga je oslovaljavala sa „Vi“ i „gospodaru“. Takav običaj zadržao se sve do 1833. godine, kada je Ljubica, po Miloševom odobrenju, najzad mogla da sedne za trpezu uz supruga.

„Tek tada ona je to mogla činiti uz njegovo dopuštenje, ali i tada bi prišla knezu Milošu, poljubila mu ruku, poslužila ga čašom vina, vezala mu salvet oko vrata i tek kada bi on očitao molitvu, oni bi počeli sa jelom", objasnila je Nataša Popovska, istoričarka umetnosti i viši kustos Muzeja grada Beograda, autorka monodrame „Na kafi sa kneginjom Ljubicom" i dodala: „Ljubica nije imala srećan brak. U početku su živeli veoma skromno, a kasnije, kada je osetila sigurnost i materijalni boljitak, izbila su u javnost kneževa neverstva. Ubrzo potom, knez je udaljio suprugu od sebe, odredivši joj da živi u mestu gde on ne boravi, te su se viđali samo za vreme velikih crkvenih i porodičnih praznika".