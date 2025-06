- Zdravo ljudi, ako vam je trebao podsetnik da ne idete kod kojekakvih šminkera koji ne brinu o higijeni, evo vam. Znači ja ne smem sada da sklonim ove naočare zato što će me TikTok bukvalno banovati za eksplicitan sadržaj pošto izgledam kao da me neko dobro iznabadao u oko i da vam ne pričam o bolu koji osećam u predelu glave već dve nedelje - započela je svoju priču Anđela a zatim pokazala sve lekove koje trenutno mora da pije zbog infekcije:

- Pijem dva različita antibiotika, lekove za otok, mažem silne neke stvari u oči, hirurški rastvor i slično. Da vam ne pričam koliko puta dnevno ja to moram da radim i koliko će mi to oštetiti želudac i koliko sam para dala na sve to i na doktore. I ako vam to sve nije dovoljno, moram da bacim apsolutno svu šminku koju posedujem, što je u vrednosti od nekih 500 evra. I to sve zato što je jednu šminkerku verovatno mrzelo da opere svoje četkice i nije koristila aplikatore za maskaru i slično. Najnovija dijagnoza koju su mi ustanovili, i to kod sedmog doktora, je da imam pre preseptalni celulitis. I sledeći korak je da snimam glavu - kazala je Anđela i dodala da se ona uglavnom sama šminka, ali da je ovoga puta je odlučila drugačije i očigledno se pokajala.