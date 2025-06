On sugeriše da bi naizgled bezopasno noćno svetlo moglo da "tiho oštećuje" njihov vid vremenom. Da bi ste zaštitili zdravlje deteta, on tvrdi da je najbolje izbegavati određene vrste. Iako se mišljenja o potencijalnoj šteti od svetlosti razlikuju, on veruje da bi to moglo da izazove probleme u budućnosti. Nedavno je na društvenim mrežama dr Seti podelio video koji naglašava ove potencijalne probleme, a izneo je i neke informacije koje je važno da roditelji znaju.