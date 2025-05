Međutim, za razliku od većine nas koji bismo sve prekinuli iz stopa, Kejli je ipak odlučila da se žurka održi iako do venčanja nije došlo. Kako je ona bila ta koja je snosila većinu troškova svadbe vredne 14.000 evra odlučila je da će sa prijateljima i porodicom provesti za sve pare i da će to biti najbolja osveta koju je mogla da servira nesuđenom suprugu.

- Srećna druga godišnjica jednog od najboljih dana u mom životu! Često zaboravljam na ovaj dan, ali me je aplikacija podsetila da je ovaj ludi dan bio pre dve godine. Gledajući unazad, ne mogu dovoljno da zahvalim svom bivšem što je uradio ono što je uradio jer je doneo najbolju odluku za oboje i to me je vratilo osobi koja me čini istinski srećnom. Sve se dešava sa razlogom - napisala je Kejli prošle godine 16. septembra, tačno na dan kad je trebala da se uda za Kaluma.