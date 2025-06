Transformisala se u takozvanu „yummy mummy“ – i uverena je da ju je to učinilo boljom osobom. Odmah nakon što je rodila ćerku Almu, Kleo je krenula sa nizom estetskih zahvata – prvo je zamenila silikonske implantate , koji su se promenili tokom dojenja, a zatim je uradila mini abdominoplastiku kako bi rešila umbilikalnu kilu i zategla stomak.

Foto: Jam Press/@cleosouza_z/CO Press Office / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kleo Souza tokom i nakom estetskih intervencija Foto: Jam Press/@cleosouza_z/CO Press Office / MEGA / The Mega Agency / Profimedia



„Izgled mog stomaka me je mučio, a operacija je sve popravila. Prošla sam kroz veoma intenzivne promene na svom telu nakon trudnoće. Iako sam brzo izgubila kilograme nakon porođaja, nisam se prepoznavala u ogledalu. Opuštena koža, ispupčen pupak – sve to me je mučilo. Zahvati su mi vratili samopouzdanje“, izjavila je Kleo za britanski portal NeedToKnow.