Nakon što se beba rodi, kontrakcije se nastavljaju i pomažu u izbacivanju placente iz materice. Ova faza se zove treća faza porođaja i obično se dešava u roku od pet do 30 minuta nakon rođenja deteta. Iako je beba već u majčinom naručju, telo i dalje aktivno završava proces rađanja – placenta izlazi, često uz blago krvarenje, i tek tada se porođaj smatra potpuno završenim.

No, Anda Kovačević je svojom pričom sa porođaja mnoge zaintrigirala, kada je otkrila pitanje koje ju je sačekalo posle porođaja u Nemačkoj.

"Pita mene babica: 'Šta ćeš sa placentom?' , ja sam je na to onako, čudno pogledala i upitala na šta misli. Ona se nadovezala na to: 'Pa, da li ćeš da je poneseš ili ostaviš bolnici?', na šta sam odgovorila da ću je ostaviti tu, šta ću ja sa placentom kod kuće.

Kako ističe, za drvo je ne čudi toliko, jer to "ima neku simboliku", ali ne može da zamisli da neko to gleda kao "specijalitet".

"To mi je isto kao da jedeš sam sebe. Ja sam svoju placentu posle porođaja videla i zaista savetujem svim ženama koje su u mogućnosti da je pogledaju, stvarno je nešto neverovatno. Ali jesti i ostalo? Ne!", za kraj je rekla Anda.

U komentarima su se nizala različita mišljenja, kao i priče koje su žene načule iz tuđih iskustva. Jedna korisnica Tiktoka napisala je da je za to čula kada su to neke od sestara Kardašijan učinile i to u toku svog rijalitija. Po internetu se, kako kaže druga korisnica, mogu naći mnogi slučajevi gde žene prave smuti od placente i tvrde da je zdravo za majčin organizam.