"Na početku sam jako mala zarađivala, tek sam došla, konkurencija je ogromna. Radila sam za 100 dolara 12 sati, a to je ništa, jer je u LA stan 2.500 do 3.000 evra mesečno, plus računi i nisam mogla da se odvojim od te cimerke. Prvih mesec dana sam jela pirinač, nemam taj kompleks da to krijem", započela je.