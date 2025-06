− Valjda je to normalan put. Kad si mlad, tražiš buku, energiju i gužvu, a kako godine odmiču, sve više se okrećeš prirodi i skladu. Tako je i kod nas. Boravimo i u gradu i na selu, i to nam prija. U danima pandemije ta odluka pokazala se kao pravo rešenje, lakše smo podneli karantin. Dvorište je zakon – rekla je proslavljena glumica za Hello magazin i priznala da do grada dolazi autobusom.