Nema razloga za paniku

Nećete se otrovati

Za razliku od nekih drugih zagađivača hrane, crvi iz trešanja nisu otrovni, ne prenose bolesti i ne stvaraju toksine. Dakle, čak i ako pojedete trešnju sa crvom, nećete se otrovati niti ćete imati ozbiljne posledice po zdravlje. U najgorem slučaju, može doći do blage nelagodnosti u stomaku, i to samo kod osoba sa osetljivim digestivnim sistemom – ali i to je retko.