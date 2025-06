Jedna od najvećih radosti, ali i stresa roditeljstva, jeste to što nikada ne znate šta će sledeće vaše dete reći. Najmlađi često, potpuno nevino, izgovore stvari koje mogu da vas dovedu u vrlo neprijatnu situaciju. Upravo to se dogodilo TikTok influenserki i majci Aurori Makozland, poznatoj po savetima za čišćenje , koja je nedavno podelila urnebesnu priču o tome kako njen petogodišnji sin opisuje njeno zanimanje.

"Mama snima videe u spavaćoj sobi"

Možete zamisliti koliko je Aurora bila šokirana kada je to čula . Priča je, naravno, mogla da se pogrešno protumači — kao da mama snima sadržaj za odrasle, što nijedan roditelj ne bi voleo da njegovo dete kaže pred učiteljima.

"Sad moram da razgovaram sa sinom o tome kako priča ljudima čime se ja bavim ," zaključila je uz smeh Aurora, čiji je video do sada pregledan više od 1,7 miliona puta.

Najsmešnije izjave dece o zanimanjima roditelja

Ova vesela priča još jednom nas podseća na to koliko su deca neposredna i iskrena, ali i kako njihov pogled na svet može dovesti do veoma smešnih situacija. Ujedno, to je i važan podsetnik za sve roditelje: ako deci ne objasnite jasno čime se bavite, lako možete završiti u vrlo neprijatnoj situaciji na sledećem roditeljskom sastanku.