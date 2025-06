Ako je kuća pripremljena za to, cev je povezana na kanalizaciju ili oluke, ali ako samo viri na terasu ili zid, stanari moraju sami da brinu da voda ne kaplje na ulicu ili u baštu. Mnogi to reše tako što stave kofu i tom vodom zalivaju ili čiste. Da, ali šta se dešava ako nivo vode stigne do kraja cevi? Upravo to – curenje, i zahvaljujući vodi, može da strada ne samo zid, već i sam uređaj.