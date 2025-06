Kako je objasnila za "The Mirror", ona pati od seksomnije - retkog poremećaja nekontrolirane požude u snu . U takvom stanju ona ima širom otvorene oči, ali zapravo spava, nesvesna svojih naprasnih nasrtaja na supruga Čarlija. Prema svedočenju njenog supruga, njeno stanje se s vremenom pogoršava. On pokušava da okrene stvari na šalu pa je naziva "Duracell zečicom", ali Loren je ozbiljno zabrinuta.

- Morali smo da stavimo lokot na vrata da ne bih izlazila po noći u potrazi za "mladim mesom". Ali ni to nije pomoglo, uspela sam ga obijem. Suprug me onda nađe golu na ulici i pokrije pre nego što se komšije pobune - opisuje Loren.

- On mi pomaže humorom, počeo je i da me iz šale zove i "gombie" (GILF+zombi). Možda uticaj na sve ima moja podsvest jer me na društvenim mrežama prate i mlađi muškarci koji me obasipaju komplimentima. Ipak, nikad ne bih mogla da prevarim supruga - dodala je.