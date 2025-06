Neverstvo je bolno iskustvo koje ostavlja duboke emocionalne ožiljke, uništavajući poverenje i temelje veze ili braka. Kada dođe do varanja, suočavanje sa partnerovim objašnjenjima može biti jednako poražavajuće kao i sam čin.

Jedna od najčešćih rečenica koju će muškarac izgovoriti nakon što ga uhvate u prevari je: „Nije ništa značilo“ ili „To je bio samo seks“. Izjave poput ovih pokušavaju da umanje ozbiljnost samog čina, sugerišući da je to bio izolovan incident bez dubljih emocionalnih implikacija. Cilj je da ubedi svog partnera da se ništa strašno zapravo nije dogodilo i da se veza može nastaviti bez problema.

Problemi u vezi nikada ne opravdavaju varanje

Možda je najrazornija taktika okriviti partnera. Izjave poput "Ti si me naterao da to uradim", "Uvek si se žalio" ili "Naš seksualni život je bio loš" pokušaj su da se odgovornost za neverstvo prebaci na prevarenog. Muškarac sugeriše da su postupci, izgled ili ponašanje njegove partnerke direktno izazvali njegovu odluku da potraži utehu ili zadovoljstvo negde drugde. Ovo je klasičan primer manipulacije poznate kao prebacivanje krivice, gde je žrtva opterećena dodatnom krivicom za izdaju partnera. Važno je zapamtiti da problemi u vezi, bez obzira na to kakvi su, nikada ne opravdavaju varanje. Odrasli rešavaju probleme komunikacijom i zajedničkim naporima, a ne traženjem izlaza u tuđem naručju.