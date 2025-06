„Volim MJ-a. U redu?“ kaže Zuri za PEOPLE. „Majkl Džekson je legenda. Ako me porede sa ikonom, prihvatiću to kao kompliment.“ Ipak priznaje da su negativni komentari na trenutak učinili da preispita svoju odluku.

„Neću da lažem — naterali su me da razmislim“, kaže. „Pomislila sam: ‘Možda sam zaista upropastila svoj nos. Zašto sam ovo sebi uradila?’ Ali onda sam shvatila: ‘Internet nije stvaran. Ne poznajem te ljude. Oni su stranci, a ovo je moj život.’ Ja sam neko ko puno radi na afirmacijama i samopouzdanju. Zato sam pokušala da sebe ohrabrim. Ali neću da lažem — u početku je bilo teško. Nisam plakala, nije došlo do toga, ali jesam preispitivala svoju odluku.“

„Iskreno, ljudima nikad ništa neće odgovarati, i ne možeš svakoga da usrećiš“, kaže Zuri o dešavanjima na TikToku, i daje savet onima koji razmišljaju o plastičnoj operaciji. „Mislim da treba da se fokusiraš na sebe. Ako to stvarno želiš, ako si se informisao, proverio sve, onda ne treba da ti bude stalo do mišljenja drugih. Samo to uradi zbog sebe. Ne živiš za druge, živiš za sebe. Dakle, rekla bih to: budi siguran u to što želiš — i zabole te za hejtere.“