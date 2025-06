Pitanje da li nemoralno ponašanje, kao što je varanje u nekoj situaciji, predstavlja izolovan incident uslovljen prilikom ili je pak dosledna osobina ličnosti, do sada nije bilo jasno razjašnjeno u psihološkim istraživanjima.

Novo istraživanje , upravo objavljeno u naučnom časopisu Journal of Personality and Social Psychology, bavi se pitanjem da li je varanje obrazac ponašanja koji se ponavlja kod određenih ljudi. Istraživački tim iz Nemačke, analizirao je podatke prikupljene u više vremenskih perioda od velikog broja volontera.

U drugoj fazi , isti volonteri su učestvovali u takozvanoj „igri uma“, testu ponašanja koji meri neiskrenost. Učesnici su na papir upisivali broj od 1 do 8, zatim su na ekranu videli nasumičan broj iz istog raspona i morali da odgovore „da“ ili „ne“ na pitanje da li se brojevi poklapaju . Ako su odgovorili „da“ dobijali su 2 evra; ako su odgovorili „ne“ nisu dobijali ništa. Rečeno im je da istraživači ne mogu da provere istinitost odgovora – što je značilo da su uvek mogli da kažu „da“ kako bi dobili novac.

Oko 800 volontera učestvovalo je i u poslednjem testu, tri godine kasnije . Pokazan im je nasumični mesec i morali su da kažu da li je to mesec rođenja njihove majke. Ako su rekli „da“, dobijali su 5 evra; „ne“ – ništa. Opet, istraživači nisu mogli da provere tačnost odgovora.

Rezultati: Visoka stopa varanja i doslednost kroz vreme

Rezultati su jasni – nepošteno ponašanje je dosledno i predvidivo. Ljudi koji su jednom varali da bi dobili novac, vrlo su verovatno to činili opet – i to ne zbog slučajnosti, već jer je to deo njihove ličnosti. Drugim rečima, neko ko vara – varaće ponovo.