"Kada sam bila u Jerusalimu, bilo mi je zanimljivo to što im je skroz drugačija kultura nego ovde. Porodica se ceni, ceni se i kod nas u Srbiji, ali tamo mnogo više. Porodice se redovno okupljaju, idu na večere, povezaniji su nego ovde. Meni se mnogo sviđa njihova hrana. Mnogo je raznovrsnija, ima dosta začina, koriste mnogo više povrća nego mi ovde. To mi je baš zapalo za oko. Što se tiče hrane, ja sam počela i da je kuvam. Malo po malo, a sada se već može reći da je to to", rekla je Dragana.