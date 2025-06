- Viđamo se godinu dana i ona insistira da se uvek nalazimo u njenoj kući kad je njen suprug, koji često putuje zbog posla, odsutan. Rekla mi je da je njen brak dosadan i da nemaju intimne odnose kao i da bi se razvela od njega da nije previše komplikovano. Kako mi se ne žuri da se skrasim, nije mi smetalo to što je udata. Zapravo, to je naše susrete učinilo uzbudljivijim, ispričao je muškaraca i dodao da se sve promenilo onog dana kada ga je u dnevnoj sobi dočekala njena majka.

- Ispostavilo se da je znala sve o našoj vezi i nije joj nimalo smetalo. Zajedno smo popili šolju čaja, a onda me je moja ljubavnica povela stepenicama do svoje spavaće sobe. Kasnije smo svi zajedno večerali. Bilo mi se čudno, ali dobro smo se slagali. Ali sada je moja ljubavnica rekla da joj muž odlazi na nekoliko nedelja i da bi htela da se preselim kod nje dok je on odsutan. Njena majka će biti tamo. Najčudnije mi je to što mi je njena majka rekla da je zovem mama jer sam sada član porodice - kazao je muškarac pa istakao da se oseća kao da igra posebnu ulogu u njihovim životima i da ga to odbija od ljubavnice.