– Danas je sahrana mog dede i ovo je zapravo jedina haljina koju sam kupila – rekla je Amber u videu koji je objavila na svom TikTok nalogu, piše The Sun.

– Ali sada sam malo zabrinuta, jer mi se čini da je ipak previše otvorena za crkvu . I to je jedina haljina koju imam. Da li je ovo nepoštovanje?

Komentari – oštri i jednoglasni

Njeni pratioci nisu imali dilemu. U komentarima su se nizale poruke koje su jasno stavile do znanja da smatraju haljinu neprimerenom za ovakvu priliku.

– Nipošto za sahranu. Iskreno, skini to! – napisao je jedan korisnik.

– Ne, ne, previše gole kože – to je nepoštovanje – dodao je drugi.

– Pokrij se! – glasio je još jedan komentar.

– Nepoštovanje.

– Skini to – poručio je neko bez ustezanja.