„U grupi žena od 40 do 50 godina, samo dva odsto ne doživljava orgazam. Za poređenje, među devojkama od 18 do 24 godine, taj procenat je između pet i dvadeset. Ovaj podatak ruši mitove: zrelost ne umanjuje sposobnost za intimu – ona je često ojačava.“

„Ženski orgazam nije fiziološki imperativ, već trenirana emocionalno-telesna veština. To znači da ga možemo razviti, obnoviti ili čak po prvi put doživeti u zrelim godinama, uz poverenje, sigurnost i emocionalnu prisutnost.“

"U grupi žena od 40 do 50 godina, samo dva odsto ne doživljava orgazam"

"U grupi žena od 40 do 50 godina, samo dva odsto ne doživljava orgazam" Foto: Shutterstock

Intima u perimenopauzi – novi početak Period perimenopauze, iako često izazovan, može biti i vreme lične transformacije. Telo i emocije se menjaju, ali to ne znači kraj – naprotiv, može značiti novi početak u intimnom smislu.

„Ženski orgazam ne prestaje s godinama – on postaje istinitiji. Zrelost donosi jasnoću: znamo šta volimo, znamo šta ne želimo i imamo hrabrost da to tražimo. Intimni život ne prestaje, on sazreva zajedno s nama.“