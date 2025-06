- Ljudi su me osuđivali i govorili da sam opsednuta sobom. Verovali su da sam duboko nesrećna, da toliko mrzim sebe da sam morala da se okrenem estetskim korekcijama kako bih se osećala dobro. A to nije bio slučaj - kazala je Trejsi koja na Instagramu ima 1.2 miliona pratilaca pa dodala:

- Sve je počelo u tinejdžerskim godinama, kada sam poželela da sredim nokte i ten pred letnju sezonu. Međutim, s vremenom sam se pretvorila u neprepoznatljivu osobu, živu Barbiku. Verovatno sam morala da stignem do te "lažne" tačke kako bih se konačno probudila i vratila onom što jesam , sebi i svom prirodnom izgledu - kaže Trejsi koja je svoj "put povratka" krenula prošlog avgusta kada je u Turskoj za "sitnih" 5.300 evra smanjila grudi.

- Shvatila sam da više ne prepoznajem ženu koja me je posmatrala iz ogledala, da me je sve to udaljilo od moje prave ličnosti, da uopšte nisam svoja, da tu nema ničeg autentičnog. Odustala sam i od trajne šminke. Imala sam utisak da se vraćam kući. Sada zaista izgledam kao moja deca i dobijam bezbroj komplimenata da delujem mnogo mlađe - kaže Trejsi i ističe da je za nedelju dana umela da potroši čak 70 evra samo na nokte i trepavice.