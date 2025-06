Volite svaki lep trenutak, putovanje ili zabavu da zabeležite i imate kao uspomenu. Možda želite i u pokretu dok vozite nešto da snimite, prelepe krajeve koje obilazite, prirodu, znamenitosti. Ima jedna praktična koja vam to omogućava - MINI KAMERA!



Ova kamera je kompatibilna sa sistemima: Windows ME/2000/XP/2003/Vista, Mac OS, Linux. Ima ugrađenu litijumsku bateriju koja omogućava kontinuirano snimanje do 60 minuta. Puni se preko usb-a putem računara otprilike oko dva sata. Podržava TF karticu kapaciteta do 32GB (kartica nije uključena). Ima ugrađen mikrofon/zvučnik (AAC). Rezolucija kamere je 12MP i ima noćni režim.

Paket pored kamere sadrži USB/TV Out 2-u-1 kabl, držač, stezaljku i uputstvo.