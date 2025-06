Ana Kolinger , koja je popularnost stekla zahvaljujući učešću u šou-programu "Gospodin Savršeni" , podelila je neprijatno iskustvo koje joj se dogodilo tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako je u Ameriku otputovala zbog Work and Travel programa, otkrila je da ju je jedan sastanak zauvek udaljio od ove zemlje.

"Upoznala sam dečka pre dva dana u baru. Bio je jako simpatičan i drag. Pozvao me da se vidimo i ja sam pristala. Juče me pokupio s posla. Dok me je čekao da se spremim za dejt, frajer je 'ladno na kauču izvadio pištolj iz džepa i stavio ga kraj mog pudera", ispričala je Ana u objavi na Instagramu.