"Jednostavno, ja sarađujem u sklopu "Serbia Fashion Week-a", organizacije kojoj pripadam 15 godina. Od samog početka zajednički pravimo taj proboj. Kao pojedinac ne možeš se probiti u globalnom svetu mode, ali možeš da se probiješ, ako imaš svoju matičnu kuću. U Kini se otvorila velika mogućnost, i sada je to jako popularno. Ne samo zato što Srbija ima jako dobre veze sa Kinom, nego zato što je popularno imati prezentaciju, revjiu i sajam na nekom mestu, i onda kao ponudu od "Serbia Fashion Week-a", dobila sam da se zajedno sa Evropskim komitetom mode predstavimo. Zajedno sa “Serbia Fashion Week” ja sam to prihvatila i to je stvarno jedan veliki izazov bio, s obzirom na to da Kina nije modno tršište. Prvo, velika stvar je što obožavaju Srbiju. Sa druge strane, imali smo dobru prezentaciju, reviju sa Pariske nedelje mode malo smo prilagodili i prezentovali tu, a sa druge strane, sajam je bio jako dobro organizovan, i naši neki privrednici iz Srbije su tu, sticajem okolnosti, bili sa svojim nekim produktima. Takođe, velika mogućnost osvajanja globalnog tršišta", rekla je Suzana za Stil.