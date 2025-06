- Kod nas nije rat. I to je valjda dobro? Ne vičemo. Ali ne razgovaramo. Samo uobičajene rečenice: „Ti uvek…“, „Ti nikad…“, „Opet to?“, „Zašto ne možeš". Večito prebacivanje. A ja se neprekidno osećam — manje vrednom . Osim kada sam sa njim. Sa tim drugim. Sa onim koji me je prevario da poverujem da vredim - ističe pa zaključuje:

„Zar ne bi bilo lepo da je svaka noć ovakva?“ pita me dok me grli. „Mogli bismo da gledamo Stenlija Tučija po Italiji.“ „S tobom da me držiš?“ pitam. To mi deluje kao nemoguće. Kao fantazija. Ali neke srećnice, ipak, to imaju.