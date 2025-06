- Voda na mojoj koži deluje kao baterijska kiselina. Moram da se kupam u slanoj vodi samo da bih to izdržala. To je sada moja nova normalnost - kaže Franceska i dodaje da tokom zime nije mogla da obuče jaknu jer bi svakim dodirom tkanine koža planula.

- Sada, kad se osvrnem, to je ništa u poređenju s bolom koji osećam danas. Volela bih da mogu da vratim vreme, posebno sad kad znam šta znam - ističe.

- Čak su i moji nećaci i nećakinje prestali da me prepoznaju, gledali su me kao da sam iz horor-filma - ističe Frančeska i dodaje da joj je opet propisana steroidna krema i da sad kad pogleda unazad, ne može da veruje da je to mazala po licu.