"Voleo bih da se popnem na tebe kao na drvo"

- Kad sam imala 18, zabavljala sam se sa momkom koji je bio visok 1,63 m, što je nisko čak i za ženu, a kamoli muškarca. Mrzeo je razliku u visini i nije želeo da me vodi bilo gde. To me povredilo i učinilo da se osećam kao čudovište. Sada kada sam starija, neću više da tolerišem takve stvari - otvoreno kaže Keti.

- U tinejdžerskim godinama bila sam visoka 191 cm i bukvalno sam se nadvijala nad vršnjacima . Mrzela sam zimu jer sam morala da nosim pantalone koje su mi uvek bile kratke do iznad članaka. Vršnjaci su mi se podsmevali i davali pogrdne nadimke. Nastavnici bi me pozivali sa strane i opominjali jer mi je suknja navodno prekratka, a ja jednostavno nisam imala opciju. Nikako nisam mogla da pobedim. Bila sam očajna da se uklopim i želela sam da nosim modernu odeću kao i moje drugarice, ali to je bilo nemoguće. Garderoba iz butika je pravljena za osobe niže od mene - žali se Keti na nekadašnje vreme.

- Ljudi me često ispredaju prstom, prave komentare i neprestano traže da im se slikam. To zna da bude prilično neprijatno. Nedavno sam bila u Italiji i svi su tamo izgledali tako mali. Ljudi su me pratili i tražili da im dam fotografiju. Nemam ništa protiv ako me pitaju za sliku, ali ne volim kada me ljudi snimaju tajno. To je nepristojno i bezobrazno. Kako bi se oni osećali da je neko to uradio njima? - kaže Keti.