„Dobila sam gomilu pitanja o alkoholu. Ušla sam u Veoma lošu naviku i mogla sam da potrošim celu ovu flašu nedeljno – sama – i to bez da trepnem“, napisala je pored fotografije na kojoj drži bocu votke Belvedere. „I to nije bilo od petka do nedelje. To je bilo od ponedeljka do nedelje. Sada samo brišem prašinu sa flaša, umesto da ih otvaram“, dodala je.