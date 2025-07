Zadržavanje emocija i neizgovaranje potreba može dovesti do frustracija koje postepeno podmuklo menjaju ljubavni odnos . To je uvidela i žena koja se anonimno obratila psihoterapeutkinji koja odgovara javno za " The Guardian ".

- Njegove dlake na leđima i žuti zubi su mi užasno odbojni. Ne želim ga da uzrujam i nikako to ne mogu da mu kažem. On je kao osoba vrlo ponosan i osetljiv, znam da ne bi dobro reagovao, bez obzira na to koliko pažljivo mu to rekla. Osećam da svaki naš intimni odnos samo odrađujem i on to primećuje. Takođe, on je taj koji odnos inicira, i to radi preko SMS poruka, što je meni, moram da priznam, totalno bez veze. Pomozite - završila je svoju ispovest žena, a na psihoterapeutkinja joj je iskreno preporučila da izgovori ono što je muči.