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Karla Panini, meksička komičarka i televizijska ličnost, postala je poznata široj publici kao deo komičarskog dua „Las Lavanderas“ zajedno sa svojom koleginicom i najboljom prijateljicom Karlom Lunom. Ovaj humoristički tandem osvajao je gledaoce duhovitim skečevima, parodirajući situacije u kojima dve žene, dok peru veš, tračare o raznim temama. Međutim, sva slava i obožavanje koje je uživala u Meksiku su pali u vodu doslovno u jednom trenutku i od voljene komičarke postala je najomrženija koju je zapamtila ta država.

1/5 Vidi galeriju Karla Panini Foto: Printscreen/Instagram/KarlaPanini

Rođena 21. decembra 1979. godine u Montereju, Meksiko, Karla Panini pokazivala je interesovanje za komediju i zabavu još od detinjstva. Svoj talenat razvijala je kroz rane angažmane u zabavnoj industriji, što joj je omogućilo da stvori živopisnu i duhovitu ličnost koja je osvojila srca mnogih. Njen ulazak u svet komedije desio se kroz formiranje komičarskog dua „Las Lavanderas“ sa Karlom Lunom.

Dvojac je vrlo brzo postao popularan zahvaljujući originalnim šalama i temama koje su bile bliske publici. Njihovi nastupi na televizijskim emisijama doneli su im veliku popularnost i postavili temelje za Panininu uspešnu karijeru u šou-biznisu.

Dve Karle su i privatnom životu bile najbolje prijateljice i zahvaljujući tome prirodno su posedovale hemiju koja se jasno čitala na malim ekranima i činila ih tako posebnim i upečatljivim.

Velika popularnost

„Las Lavanderas“ su postale sinonim za smeh i zabavu u Meksiku. Zahvaljujući energičnim nastupima i autentičnom humoru, Karla Panini i Karla Luna osvojile su široku publiku. Njihov prepoznatljiv stil omogućio im je redovne nastupe u popularnim emisijama poput „El Show de las Lavanderas“, a učestvovale su i na brojnim festivalima i događajima širom zemlje.

Njihova popularnost je postigla vrhunac kada su postale redovne gošće u televizijskim programima, cementirajući svoj status zvezda meksičke komedije. Humoristički nastupi Karle Panini i Karle Lune postali su deo meksičke popularne kulture.

Karla Luna Foto: El Universal / Zuma Press / Profimedia

Međutim, Karla Luna je saopštila da boluje od karcinom. To je na neko vreme usporilo rad komičarskog dua zbog lečenja, ali Luna je nastavila da nastup kada god joj je to zdravstveno stanje dopuštalo. Publika je ovaj potez veoma cenila i pružala joj neverovatnu podršku tokom njene hrabre borbe sa rakom grlića materice.

Posle izvesnog vremena, Luna je objavila da je izlečena i da je pobedila rak. Naravno, ovo su fanovi dočekali sa velikim uzbuđenjem. Činilo se da "Las Lavanderas" ponovo rade punom parom i niko nije mogao biti srećniji.

Izdaja koja je šokirala državu

Ipak, Luna je, bez bilo kakave najave, objavila da napušta komičarski duo i da se povlači. Fanovi su bili šokirani! Isprva su svi pomislili da joj se karcinom vratio, međutim, ljudi su počeli da viđaju Karlu Panini i Ameriga Garzu zajedno! Tada je otkriveno da je Lunin muž u vezi sa njenom koleginicom i najboljom prijateljicom i na sve to Luni se karcinom vratio!

Ovaj skandal šokirao je fanove i izazvao veliki medijski haos. Luna je javno izrazila bol i osećaj izdaje. Javnost je stala na Luninu stranu, a Paninina reputacija doživela je ozbiljan udarac.

Na sve to se otkrilo i da je Panini terala Ameriga da praktično zlostavlja Lunu dok je ona imala rak. Uskraćivao joj je podršku, nije je vodio kod lekara i nije joj pomagao kada je bila nemoćna ili iscrpljena zbog hemoterapije. Takođe se ispostavilo da se Luna poverila svojoj najboljoj prijateljici, Panini, da sumnja da je Amerigo vara. Panini koja je u tom trenutku već aktivno bila u aferi sa Amerigom, tešila je Lunu govoreći joj da treba da se fokusira na svoje zdravlje, a ne na to da li je njen suprug vara.

Pokušala da sačuva karijeru

Nakon što je afera izašla na videlo, Panini se suočila sa žestokim osudama javnosti i medija. Društvene mreže su bile preplavljene negativnim komentarima, dok su mediji danima analizirali i kritikovali njene postupke. Njena karijera, koja je nekada cvetala, pala je u drugi plan zbog ogromne negativne pažnje koju je skandal privukao.

Karla Panini i suprug Karle Lune Foto: Printscreen/Instagram/KarlaPanini

Uprkos pokušajima da objasni svoju stranu priče kroz intervjue i izjave, javnost nije bila spremna da joj oprosti. Njena reputacija je postala simbol izdaje, što je znatno otežalo njen povratak u svet zabave.

Karla Panini je pokušala da obnovi svoju karijeru, ali sa ograničenim uspehom. Nastavila je sa nastupima i medijskim pojavljivanjima, nadajući se da će publika ponovo prepoznati njen komičarski talenat. Međutim, kontroverza koja je pratila njeno ime ostavila je dubok trag, zbog čega su mnogi odbili da je podrže.

Panini je takođe javno izrazila žaljenje zbog svojih postupaka. Izvinila se Karli Luni i fanovima, ističući da je svesna bola koji je izazvala.

Luna ipak na kraju nije uspela i drugi put da pobedi rak i preminula je što je dodatno podgrejalo mržnju prema Panini kod ljudi. Međutim, delovalo je kao da to nju nije preterano pogodilo te se udala za Luninog supruga Ameriga i zajedno odgajaju njegovu i Luninu decu.

Ljudi su se pre nekoliko godina razbesneli kada su na njenim društvenim mrežama otkrili da Lunina deca sada Panini oslovaljavaju majkom. Sumnja se da Panini u to ubedila Luninu decu jer su oni bili veoma mali kada je njihova prava majka preminula.

(Kurir.rs/Žena)

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