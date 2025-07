Rođena kao Ubavka Mitić 1953. godine u staroj Jugoslaviji, Rebeka Mekdonald danas je jedno od najmoćnijih imena srpskog porekla u svetu biznisa . Iz zemlje u kojoj su žene bile ravnopravne s muškarcima, stigla je u Kanadu sa snovima, jednim koferom i haljinom koju, kako kaže, čuva i danas — kao podsetnik na to odakle je krenula.

Od Beograda do Toronta: Put uspeha bez zaborava

Rebeka Mekdonald je osnivač i izvršna predsednica kompanije Just Energy Group Inc., specijalizovane za trgovinu energetskim proizvodima. Njen profesionalni uspon doveo ju je do brojnih priznanja, uključujući i čast da 2017. godine zazvoni na Njujorškoj berzi. Ipak, Rebeka smatra da se pravi uspeh ne meri ni milijardama ni moći, već – porodičnim vrednostima.