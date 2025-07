Keli je objasnila da njen suprug ima 67 godina, a njihova priča počinje pre deset godina, kada je ona imala 22, a on 58 godina. Sve je započelo kao prijateljstvo, ali ubrzo se pretvorilo u duboku i iskrenu ljubav . Sada, nakon decenije provedenih zajedno, Keli se osvrće na taj period sa mnogo emocija i topline. „Deset godina prošlo je kao tren“, rekla je u jednoj od svojih objava na društvenim mrežama.

U jednom od video snimaka koji je postao viralan, Keli je podelila audio zapis iz popularne pesme Adeline „When We Were Young“, dok je istovremeno prikazivala najnovije fotografije sa svojim suprugom. Pored toga, podelila je i jednu staru fotografiju iz vremena kada su njih dvoje tek započinjali svoju vezu, uz reči: „Ovo me podseća na dane kada smo bili mladi i puni snova“.