U vreme njegovog srčanog udara doktor je imao 63 godine i bio je u sjajnom zdravstvenom stanju - nije pušio, redovno je vežbao i nije imao očigledne faktore rizika. Međutim, sve se to promenilo kada je u januaru 2018. godine krenuo sa suprugom na jutarnji trening. Iako je rekao da se osećao odlično i da se nije previše trudio na spravi za vežbanje, počeo je da ga prožima čudan osećaj. Umesto bola u grudima, što je klasičan znak srčanog udara, dr Vilson je primetio postepen, ali blago neprijatan osećaj.

- Nije me pogodilo iznenada. Bilo je nelagodnosti u grudima i nije bio oštar bol. Nije bilo kao da me je neko ubo nožem, već je bio neprijatan osećaj koji pritiska - rekao je u video snimku na Jutjubu i istakao još jedan simptom, a to je prekomerno znojenje.