Tomlin, iako je muški model i obučeni pilot, sve do sada nije uspeo da pronađe devojku koju je upoznao u kafiću u Sohou u Londonu, oktobra prošle godine. Viki Batsford, finansijska menadžerka, vinula ga je na sedmo nebo već na prvi pogled , a devet meseci kasnije ozvaničili su svoju vezu.

- Odmah sam je pretraživao u stvarnom životu. Odmah mi je ukrala pažnju i sve je bilo lako i prirodno sa njom. U jednom trenutku sam dobijao 40 podudaranja dnevno na Tinderu i morao sam da isključim zvuk aplikacije. Od tada, onlajn upoznavanje nikada mi nije zaista funkcionisalo. Kada sam upoznao Viki, znao sam da će stvari biti drugačije. Ona je organizovana, skromna i videla me je iza fasade "Mister Tinder"-a. Ona je savršena žena za mene i sada sam potpuno nedostupan - kazao je Tomlin koji je i vlasnik kompanije za upoznavanje partnera "Celebrity Love Coach" iz Griniča u Londonu, koju je osnova još 2021. godine i uspeo da spoji 52 para.

- U početku je to bilo ogromno prevrtanje očima. Ali u početku nisam tome pridala značaj, jer smo bili samo prijatelji. Pitala sam ga da li je kreten, čemu smo se oboje smejali. Ali nakon još nekoliko pića tokom narednih nedelja, više smo ćaskali i smatrala sam ga neverovatno zanimljivim. Ubrzo me je oduševio - rekla je njegova devojka Viki iz Eseksa.

- Moj uspeh sa aplikacijama za upoznavanje je naglo opao nakon što sam postao "Mister Tinder". To je jednostavno postala igra u kojoj me ljudi svajpuju samo zbog toga ko sam. Dakle, pronalaženje ljubavi na staromodan način je ono na šta sam se u velikoj meri oslanjao i srećan sam što mogu reći da je uspeo. Verovatno je bilo u moju korist to što Viki možda nije znala ko sam od samog početka - rekao je Tomlin i istakao da postoji jasan stav ko je kakav u njihovoj vezi.