Inspirisano bajkom u kojoj sve nestaje tačno u ponoć, ovo pravilo podrazumeva da parovi sami sebi postave vremenski rok za intimnost - na primer, do 22:30 . Nakon tog vremena, seks nije opcija. Iako deluje paradoksalno da se intimnost ograničava kod onih koji je već nemaju dovoljno, psiholozi kažu da upravo takvo pravilo može vratiti uzbuđenje i olakšati svakodnevnicu.

Kao što objašnjava autorka i voditeljka podkasta "Just Between Us", Elis Gidings, njen "momenat bundeve" je upravo pred 22:30 - trenutak kada krevet postaje mesto odmora, a ne početak stresnog pokušaja intime.