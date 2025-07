U svim vezama povremeno se javi nepoverenje, ali ponekad ljubomora preraste u opsesiju. Upravo to se dogodilo Dedi Vud, Britanki koja je postala poznata kao "najposesivnija žena na svetu". Njen suprug Stiv živi pod potpunom kontrolom – iako mnogi ne razumeju zašto, on kaže da mu to ne smeta.