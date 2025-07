Gastroenterolog Saurab Set iz Kalifornije upozorio je na moguće zdravstvene rizike koje nose plastične flaše za vodu, naglašavajući prisustvo nanoplastike – sićušnih toksičnih čestica koje mogu ostati u organizmu i dovesti do ozbiljnih bolesti. Pozivajući se na jedno istraživanje, on je istakao da prosečna flaširana voda u SAD-u može sadržati i do 240.000 ovih mikročestica.