Život pod jednim krovom: izazovi i prilagođavanja

Kaže da to potiče iz lokalnog verovanja da se deci ne sme upućivati komplimenti kako im se ne bi prizvala loša sudbina.

"Svi su me plašili pričama o životu sa Turčinom. Čula sam strašne priče, poput: 'Nemoj da rađaš decu, jer ako se ikada razvedeš, nećeš ih nikad više videti.' Ipak, sada imamo dvoje dece. Da li je naš brak promenio dinamiku? Jeste. Sada zaista shvatam šta znači biti u braku. Pre braka, radila sam 12 godina, od toga pet godina bez ijednog slobodnog dana. Danas ne radim – moj muž obezbeđuje sve za nas i svakog dana osećam njegovu zaštitu i podršku."

Obrazovanje u Turskoj: Izazovi i skupi standardi

Kvalitetno obrazovanje u Turskoj je rezervisano za bogate ili izuzetno sposobne. Državni vrtići primaju decu tek sa četiri godine, i to samo na četiri sata dnevno. Privatno obrazovanje podrazumeva visoke troškove: školarine, uniforme, obroci, oprema - sve to može dostići i do 3.000 evra godišnje.