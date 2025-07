Slušaj vest

Majka koja je počela nekontrolisano da jede iz utehe nakon što je njenom sinu dijagnostikovan rak, otkrila je kako je izgubila neverovatnih 108 kilograma i koje je promene u načinu života uvela da bi održala svoju novu figuru.

Rejčel Pešli je u najtežem periodu imala 196 kilograma i nosila konfekcijski broj 32 (britanske veličine).

Priznaje da je oduvek bila „zaobljena“, i da je nosila broj 16 kada je njenom sinu Džensonu, koji sada ima 12 godina, dijagnostikovan četvrti stadijum neuroblastoma dok je još bio mali.

Rejčel Pešli je nakon operacije želuca smršala 108 kg

Neuroblastom je retka vrsta dečjeg raka koja pogađa nerve, a u Velikoj Britaniji se svake godine dijagnostikuje kod samo 100 dece mlađe od 14 godina.

Šminkerka, koja živi u Brajtonu, kaže da je dijagnoza bila „prelomna tačka“, jer je tada počela da se okreće hrani kao utehi.

Ubrzo je trošila 100 funti nedeljno na gotovu hranu, jer zbog termina u bolnici nije imala vremena da kuva.

„Taj period je bio užasan. Tretman je trajao 18 meseci, sedela sam u bolničkoj sobi i prekomerno jela iz utehe. Završio je na intenzivnoj nezi, i to je bio prelomni trenutak. Jela sam apsolutno užasnu hranu“, ispričala je Pešli.

„Svake večeri bih na putu do kuće iz bolnice pojela porodičnu čokoladu. Za doručak sam imala pun engleski doručak, zatim sendvič meni iz restorana brze hrane, čokoladu i veliku kesu čipsa za ručak. Jeli smo gotovu hranu šest dana u nedelji i nikada nisam kuvala. Ako bih i kuvala, to bi bila zaleđena hrana. Bilo je puno kebaba i pice. Dostavljač nas je znao. Sada me mnogo zanimaju ishrana i kuvanje. Ove godine nismo nijednom naručili gotovu hranu i veoma smo ponosni na sebe."

U maju 2021. godine, Rejčel je odlučila da je jedini način da preuzme kontrolu nad svojom težinom - barijatrijska operacija, pa je platila 12.500 funti za želudačni bajpas.

Želudačni bajpas je hirurška procedura u kojoj hirurzi preusmeravaju creva ka manjoj želudačnoj kesi, čime se želudac smanjuje.

Od operacije, smršala je do 76 kilograma i sada nosi konfekcijski broj 12 - dva broja manje od ciljanog broja 16 - i trudi se da vežba četiri puta nedeljno.

U januaru 2025. godine platila je još 12.000 funti za zatezanje kože ruku i grudi, a planira da kompletira svoj novi izgled operacijom zatezanja stomaka u septembru.

„Sećam se dana kada sam išla do prodavnice da kupim nešto za prejedanje jer sam imala jako loš dan i bila na najvišoj težini, i plakala sam kao kiša. Srela sam nekoga s kim sam ranije radila. Rekla mi je da je imala operaciju smanjenja želuca i da je to najbolja stvar koju je ikada uradila, pa sam otišla kući i odmah zakazala konsultaciju. Na početku puta, samo sam želela da se vratim na broj 16, ali sam nastavila dalje. Sada mogu da obučem malu suknju iz Zare i to je neverovatan osećaj jer nikada nisam mislila da ću doći do ovog trenutka", dodala je.

Ali njen put nije bio bez prepreka, i seća se uvredljivih komentara o svojoj težini, koje je dobijala i u stvarnom životu i na internetu, gde je delila svoje iskustvo mršavljenja kako bi inspirisala druge.

Rekla je: „Jednom mi je neko rekao da odem da pojedem još jednu rol-viršlu. Na internetu sam pokušavala da radim plus-size modu, a ljudi su komentarisali da jedva dišem dok oblačim odeću. Bilo je užasno. Sada ljudi ne mogu da veruju koliko sam se promenila. U Aldiju sam srela devojku s kojom sam nekada radila, pozdravila je, a ona me potpuno ignorisala. Onda mi je poslala poruku i pitala da li sam to bila ja – nije me prepoznala. To je neverovatan osećaj", priča Rejčel.

Ipak, najbolji deo promene u načinu života za nju bilo je to što sada može da izlazi i provodi vreme sa Džensonom i svojim drugim sinom, 13-godišnjim Itanom.

„Moji sinovi obožavaju rolerkostere“, ispričala je Rejčel iz Brajtona za What's the Jam.

„Otišli smo u zabavni park i shvatila sam da ne mogu da se vozim, pa je moja prijateljica morala da ide sa mojom decom. Nisam mogla da se popnem uz stepenice, uvek sam bila preumorna, pa bih odvela decu u školu na doručak i vraćala se u krevet. Nisam mogla da trčim za svojom decom“, priseća se Rejčel.

„Nikada nismo išli na vožnje biciklom, nismo radili ništa. Sada možemo sve - vožnje biciklom, zabavni parkovi, izleti u London, odlazak u teretanu i plivanje. Bili smo i u Diznilendu u Parizu i nisam morala da brinem da li ću moći da se vozim na atrakcijama. Bilo je neverovatno. Ranije sam bila jako depresivna i mučila sam se da nađem garderobu, ali sada imam mnogo više samopouzdanja. Najbolji deo ovog puta nije gubitak kilograma, već to što sam povratila svoj život. Konačno mogu da budem prisutna za svoje sinove, da uživam u izletima i da budem ponosna na ženu kakva sam postala. Ranije sam jela đubre po ceo dan i jedva da sam se kretala - jednostavno nisam imala energije. Sada hranim svoje telo pravom hranom, krećem se svaki dan i konačno imam osećaj da zaista živim, a ne da samo postojim“, zaključila je.

(Kurir.rs/ Daily Mail)

