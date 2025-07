Naime, snimak izjave policajca Darija Kruneša, objavljen na TikToku, ubrzo je postao viralan, ali ne samo zbog njegovog hrabrog čina. Brojne korisnice društvenih mreža naglasile su kako su bile potpuno očarane njegovim šarmantnim izgledom , do te mere da su jedva uspele da prate sadržaj same izjave.

- Ne pratim društvene mreže i nemam vremena za to. S obzirom na to da imam nekoliko šaljivdžija u ekipi – sva trojica su takvi – ali to je sve čar ovog posla i to je lepota ovog posla. Ponuda je bila od kolege Filipa Tokića da me vodi na ručak - šaljivo je rekao zadarski policajac, komentarišući svoju novonastalu popularnost za Dnevnik Nove TV.