Preporučuje se da žene obuku duže suknje ili haljine (ispod kolena), a uz to mogu poneti i maramu kojom će pokriti ramena ili glavu. Nije neophodno da žene imaju pokrivenu glavu, ali je to uobičajena praksa, posebno pri ulasku u crkvu ili dodirivanju moštiju. Takođe, nije obaveza da žene na sebi imaju haljinu ili suknju, kao što je to slučaj u nekim manastirima, ali je poželjno da dođu u takvoj garderobi. Ipak, ako obučete pantalone primerene dužine, monasi vas neće vratiti sa vrata manastira.

Iako nije striktno zabranjena, obuća poput papuča i sandala koje otkrivaju prste smatra se neprikladnom, pogotovo u crkvenim prostorijama. Preporučuje se zatvorena i udobna obuća, s obzirom na to da poseta često uključuje i duže hodanje i uspon koji traje između pola sata i 45 minuta od Donjeg do Gornjeg manastira. Takođe, ni štikle nisu primerene; pored toga što će vam biti teško da se popnete u visokim potpeticama, nije primereno da lupkate štiklama u manastirskoj porti i na stepeništu do same svetinje. Ovo pravilo važi i ako ćete do Gornjeg manastira stići automobilom ili turističkim autobusom.