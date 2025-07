Leto donosi duže dane, boravak u prirodi i bezbrižne trenutke na otvorenom, no dok mi uživamo u toplom vremenu, susreti sa insektima poput osa postaju češći. Ubod ose, iako najčešće izaziva bolnu neprijatnost, može dovesti i do različitih reakcija, od blagog otoka do po život opasnih stanja.