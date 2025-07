Oni koji su probali kažu da je ukus sjajan, a so istovremeno naglašava slatkoću lubenice . Neobično slatko-slana kombinacija je pravi izazov ali ne treba da žalite, isprobajte je.

Cene lubenica se kreću od 50 do 100 dinara po kilogramu Foto: Kurir/T. S.

Zašto je lubenica slađa od soli?

Lubenica može delovati slađe kada se posoli zbog načina na koji so utiče na naše čulo ukusa i hemijske procese u samom voću. Evo zašto:

1. So pojačava slatkoću – balans ukusa

So smanjuje gorčinu i pojačava osećaj slatkoće. Na jeziku imamo receptore koji registruju različite ukuse (slatko, slano, gorko, kiselo, umami). So blokira receptore za gorčinu, pa nam ostali ukusi – posebno slatkoća – dolaze više do izražaja.