Kako funkcioniše "dermaplaning" i zašto je toliko popularan?

Gde je nastao problem?

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo pre i kako sada izgleda njeno lice:

Zapravo, godinama. I kako ništa od toga nije delovalo, rekla sam sebi da je konačno vreme da odem kod lekara dermatologa i shvatim o čemu se radi. Kada me je videla rekla mi je da se radi o keloidima... Živela sam sa time, pa sam ih tretirala injekcijama, a to me je jako bolelo, a oni su samo postajali sve veći. Na kraju je došlo do toga da su potpuno promenili stukturu vilice i face.