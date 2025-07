U današnje vreme mnoga pravila u muško-ženskim odnosima se menjaju i znato su liberalnija nego što je to bilo nekada kada su naše bake i deke bili mladi, pa i naši roditelji. Danas svako zarađuje svoj novac i mnogi očekuju da se on zasebno i troši, te da uvek postoje "dva novčanika".

"Konobar je doneo račun, a on, potpuno ozbiljan, kaže: "Možemo li pola-pola?" U tom trenutku sam se nasmejala misleći da se šali. Ali ne on je već vadio telefon da izračuna. U meni se sve sledilo. Ne zato što ne mogu da platim svoje piće. Nego zato što... ko traži da delimo račun na prvom sastanku?! To nije bio samo račun za dve kafe i tanjir paste. To je bio račun za njegov karakter. Pokazao mi je da ne zna šta znači trud, pažnja, inicijativa. Prvi sastanak je, bar po meni, prilika da se pokažeš i da budeš džentlmen, da ostaviš utisak. Rekla sam samo: "Znaš šta? Nema potrebe da deliš. Plati svoj deo, ja ću svoj — i to je to." Ustala sam, zahvalila se i otišla. I ne, nije mi više pisao. A iskreno, bolje i da nije", poručula je ova devojka.