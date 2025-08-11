Slušaj vest

Margarita Tereza, princeza iz dinastije Habzburg, koja je tragičnu sudbinu. Zbog incestuoznog braka s rođenim ujakom rađala je bolesnu decu i umrla mlada, a poslednji potez njenog muža ostavio je sve bez reči.

Tokom šest godina braka, Margarita Tereza je bila gotovo neprestano trudna. Svi su očekivali da rodi naslednika, ali mlada carica (supruga cara Leopolda I) nije uspevala da na svet donese zdravog sina. Duboko pogođena, često je krivila Jevreje za svoju nesreću.

Nije ni slutila da je pravi uzrok njenih neuspešnih trudnoća bio upravo njen voljeni suprug, koji joj je ujedno bio i rođeni ujak.

Rođena iz incesta, osuđena na patnju

Margarita Tereza rođena je 12. jula 1651. godine kao ćerka španskog kralja Filipa IV i njegove druge žene, Marijane Austrijske. Njeni roditelji bili su u bliskom krvnom srodstvu – stric i bratanica. Od petoro njihove dece, samo dvoje je doživelo zrelost: Margarita i njen brat Karlo, teško hendikepiran.

Infanta (titula koja se davala deci španskih i portugalskih monarha) je bila bolešljiva i slaba, odrasla u dvorcu Alkazar, okružena pažnjom i nežnošću. Otac ju je obožavao i ozbiljno razmatrao da je proglasi naslednicom svih svojih zemalja u slučaju da muška loza izumre.

Kralj Filip IV od Španije Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Devojčica verenica — politička žrtva dinastičke čistoće

Kada je imala jedanaest godina, proglašena je veridba Margarite Tereze sa carem Svetog rimskog carstva, Leopoldom I — njenim ujakom s majčine strane i rođakom s očeve strane. Habzburzi su opsesivno želeli da sačuvaju "čistotu krvi" dinastije.

Margaritin otac insistirao je da se u bračnom ugovoru obezbedi da njegova ćerka i njeni potomci mogu naslediti špansku krunu ako muška loza presahne.

Dete carica postaje nevesta caru

Pošto je tada bila još dete, venčanje je odloženo. Dok je čekao, Leopold je redovno dobijao njene portrete koje je slikao Velaskez — i bio je oduševljen.

Car Svetog rimskog carstva Leopold I Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Nakon očeve smrti, 14-godišnja Margarita u aprilu 1666. godine venčana je po punomoćju. Do novembra je stigla u Beč, gde ju je čekao 26-godišnji Leopold. Bio je niskog rasta, ružan, sa deformisanim licem i lošim zdravljem. Ipak, doček je bio veličanstven.

Car organizuje bajku da impresionira svoju mladu ženu

Za svoju mladu suprugu, Leopold je priredio dvogodišnju proslavu: opere, konjičke parade, vatrometi, trijumfalne kočije... Margarita je bila očarana i odlučna da postane dostojna carica.

Ubrzo je zatrudnela.

Rane trudnoće i prvi gubitak

Prvo dete, sin Ferdinand Vencel, rođen je 28. septembra 1667, ali je umro u januaru 1668. Sledeće godine rodila je ćerku Mariju Antoniju, a već naredne godine ponovo je zatrudnela.

Margarita Tereza Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Treća trudnoća bila je teška. Rano rođen dečak, Johan Leopold, umro je na dan rođenja. Nakon toga usledio je spontani pobačaj.

U februaru 1672. rodila je slabu devojčicu, Anu Mariju Antoniju, koja je preminula 23. februara.

Izmučena i fizički i psihički

Ponavljane trudnoće, smrt dece i neuspeh da rodi naslednika slomili su caricu. Osećala je da je prokleta. Kao duboko religiozna žena, verovala je da su ona i muž kažnjeni za grehe drugih. Okrenula se osveti — prema Jevrejima. Naložila je da ih proteraju iz Beča i sruše sinagogu.

Nevoljena strankinja u tuđoj zemlji

Pridvorica je nisu volela. Nije naučila nemački, bila je uvek bleda, bolesna, u tuzi. Njena španska pratnja bila je nadmena, a narod je želeo novu, zdravu caricu.

Car Svetog rimskog carstva Leopold I Foto: ART Collection / Alamy / Profimedia

U tom ambijentu Margarita je ostala trudnapo šesti put.

Bez snage i volje, trudna i bolesna, 12. marta 1673. pala je u nesvest. Imala je temperaturu, kašalj i iscrpljenost. Lekari su joj puštali krv i davali laksative. Tog dana umrla je zajedno s nerođenim detetom.

Imala je samo 21 godinu.

Car bez tuge, spreman za novi brak

Leopold, koga je zvala "Ujka", ožalostio ju je jedva četiri meseca. Zatim se ponovo oženio, a potom još jednom. Margarita Tereza platila je životom i zdravljem opsesivnu želju dinastije da sačuva "čistotu krvi".

