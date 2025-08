Slušaj vest

Fanovi šokirani dokumentarcem

Dokumentarac je, kao i Boni, kontroverzan, a mnogi su šokirani što je "Channel 4" pristao da emituje "pravu pornografiju“ na televiziji. Još jedan trenutak koji je iznenadio fanove bila je pojava njenog otuđenog muža u dokumentarcu. Boni Blu, čije je pravo ime Tia Bilinger, udata je za svog druga iz detinjstva Olivera Dejvidsona.

U dokumentarcu pod nazivom "1,000 Men and Me: The Bonnie Blue Story" ona kaže da su se ona i Oliver upoznali kada je imala 14 ili 15 godina i da su se rano venčali. Navela je da ju je podržavao kada je odlučila da započne OnlyFans, što je bilo pre njihovog razlaza. Rekla je da to „nije bilo zato što je on hteo da je gura u to“, već da je želeo da ona bude srećna i da ima kontrolu nad svojim životom. Šokantno, uprkos tome što su razdvojeni, Dejvidson je zapravo radio za nju. Nije jasno da li i dalje radi.

Bivši suprug radio iza kulisa

Boni je to otkrila gostujući na "The Sinners" podkastu, gde je rekla da je on „čekao napolju da je odveze kući nakon podkasta“. Govoreći na drugom podcastu, "The Saving Grace", koji je kasnije obrisao voditelj GK Beri nakon negativnih reakcija, rekla je:

- U jako smo dobrim odnosima. On sada radi za mene. Pomaže u nekim poslovima iza scene. To mi je zgodno. On će ionako dobiti deo para. Mogao bi barem da radi za to. Ovaj posao koristi svima u mojoj porodici, uključujući i njega - istakla je kontroverzna Boni.

U dokumentarcu, Dejvidson je izneo svoj pogled na posao svoje razdvojene supruge, rekavši:

- Ona se zaista povezuje s fanovima. Većina ljudi, ako rade pornografiju, deluju nedostižno. Nikada ih nećeš upoznati. Nikada nećeš moći da snimaš s njima. Dok Boni, ona stavlja svoju lokaciju online. Njeni fanovi zapravo mogu da snimaju s njom. To je prekretnica u pornografiji. Ona je potpuno promenila pravila igre.

Stavili tačku na brak

Par se razišao krajem 2023, a Dejvidson je u intervjuu za The Daily Mail insistirao da to nema veze s njenim poslom.

- Bili smo zajedno dugo. Samo smo se udaljili jedno od drugog. Nije bilo nikakvog dramatičnog raskida ili tako nešto. Prirodno smo se razdvojili - rekla je Boni o raskidu u ranijem intervjuu, prenosi LadBible.

Uprkos zanimljivim detaljima, mnogi nisu zadovoljni odlukom "Channel 4" da prikažu dokumentarac.

"Channel 4 je pao na novi nivo. Zašto dokumentarac o Boni Blu? Zašto pokušavaju da normalizuju njenu devijantnost na nacionalnoj televiziji?", "Sramota je da se to emituje na Channel 4. Prate strašnu osobu koja ne misli da je strašna, bez ikakvog izazova, dok utiče na druge, pa to nazivaju 'dokumentarcem', "Toliko je razočaravajuće, depresivno i sramotno", samo su neki od komentara u nizu.

