Boni Blu, 26-godišnja glumica za odrasle iz Notingema, debitovala je na televiziji s dokumentarcem "1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story", koji je razbesneo gledaoce. Boni je pažnju javnosti privukla u januaru nakon što je rekla da je spavala s više od 1000 muškaracatokom 12 sati, kao i izjavom da su neki od tih muškaraca bili jedva punoletni studenti.