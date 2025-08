Napisao je: 'Hej, ova slika je iz Beograda?' . Krenuli smo da pričamo puno o Beogradu. Meni je to bio prvi put da pričam sa čovekom iz Srbije o razlikama između Srbije i Španije. Prolazili su dani, meseci, a ja sam u jednom trenutku rekla da planiram opet da dođem. Pitala sam ga šta misli o tome i da li bi voleo da popijemo jednu kafu. On je meni rekao: 'Izvini, neću moći, radim kao geometar na Zlatiboru, ali poslaću sestru. Prepoznaćeš je jer će držati jednu ružu i poklon za tebe '", ispričala je Špankinja.

Vratila sam se u Barselonu. Kad sam došla, rekla sam Andriji: 'Ja bih jako volela da te upoznam, osećam da si dobar čovek. Dođi kod mene u Barselonu da se upoznamo'. On je bio u šoku. Našao je vremena da dođe. Prvi put, kad smo se upoznali, od tada smo zajedno. Razmišljali smo šta možemo da radimo, kako da budemo uvek zajedno, da li ja da dođem u Beograd da živim ili da se on preseli u Barselonu. Bila je to jedna konekcija - i on i ja smo želeli da napravimo zajednički život. Osećaj mi je rekao da je to taj čovek i on je imao isti osećaj prema meni", ispričala je Laia.