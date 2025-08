Ulaznice rasprodate u rekordnom roku

Šik, elegantno – i bez mesa

Petoro srećnika koji su uspeli da kupe karte dobiće pun tretman: ceremoniju u vrtu, piće uz živu muziku, večeru (vegetarijansku, jer je mlada vegeterijanka) i žurku do zore. Dress-code za sve goste – i one koji su pozvani i one koji su platili – bio je "šik i elegantno".